C'est ce qu'on appelle une success story. Arrivé cet été avec un prêt et une obligation d'achat estimée à six millions d'euros, Arthur Theate s'éclate à Bologne ! Excepté un petit séjour sur le banc lorsqu'il est arrivé, l'ancien ostendais a tout joué ou presque. Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues.

Ce jeudi, Calciomercato estime même que "la Juventus et l'AC Milan s'affrontent pour le joyau de la Serie A". Qui aurait pu prédire une telle trajectoire lorsqu'il n'avait pas été retenu par le Standard il y a deux ans ?

Ce n'est pas la première fois que l'AC Milan se positionne pour celui que l'on surnomme El Leone (NDLR Le Lion) dans la Botte. Tuttosport avait déjà annoncé que son nom avait été coché par les recruteurs milanais. Mais c'est la première fois que le nom de la Juventus sort dans les médias. "Les Bianconeri et les Rossoneri ont l'intention de frapper un grand coup en défense", commence Calciomercato. "La Juve continue de travailler sur le dossier Antonio Rüdiger. Mais les dirigeants pourraient également se tourner vers une alternative moins chère et plus jeune: Arthur Theate", précise l'article.

Surtout, la concurrence sera féroce car le Diable, qui était titulaire contre l'Irlande, plaît énormément à Paolo Maldini. Plutôt flatteur, surtout pour un défenseur central.

Si l'intérêt est réel, il n'y a encore rien de concret précise le média. "Après avoir conquis Sinisa Mihajlovic, l'appel d'une plus grande équipe pourrait arriver. Une vente n'est pas à exclure cet été."

Solide défensivement face aux Bianconeri et Rossoneri, le Liégeois a certainement marqué des points lors des confrontations directes contre ces deux clubs. Il avait notamment résisté à des attaquants confirmés comme Giroud et Ibrahimovic ou la nouvelle star de la Serie A: Vlahovic. "Avec son pied gauche et sa capacité à jouer arrière gauche si nécessaire, il serait le partenaire idéal de Matthijs de Ligt et de Tomori", affirment nos confrères.

Mais quel sera son prix? Il devrait osciller entre 15 et 20 millions d'euros. "Mais la valeur du joueur né en 2000 augmente de jour en jour. Arthur Theate est l'une des belles surprises de cette saison en Serie A. Et il pourrait devenir un grand arrière à l'avenir."