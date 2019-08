Vissel Kobe enchaîne les victoires après avoir longtemps traîné en route.

Sagan Tosu, battu 1-6 à domicile vendredi pour le compte de la 24e journée de la J1 League, a même été encore plus malmené qu'Urawa Red Diamands, étrillé 3-0 une semaine plus tôt. Les visités n'ont sauvé l'honneur qu'à 0-5, grâce à un but contre son camp de... Thomas Vermaelen, à la 79e minute.

Les artilleurs de Vissel Kobe Hotaru Yamaguchi (11., 86.), Andres Iniesta (20. pen), Junya Tanaka (22.) et Kyogo Furuhashi (54., 73.) ont inscrit les six buts.

Il s'agissait par ailleurs du match d'adieu de l'ancien buteur espagnol champion d'Europe et du monde de l'Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea et Milan Fernando Torres, 35 ans, qui a mis un terme à une carrière de 17 ans contre ses compatriotes et ex-coéquipiers David Villa et Andres Iniesta.

Le champion du monde allemand Lukas Podolski (ex-Cologne, Bayern, Arsenal, Inter Milan et Galatasaray), victime d'un virus, n'a plus joué pour Vissel Kobe depuis le 26 mai. Il a subi une opération à l'oreille à la mi-juin.

Vermaelen, 33 ans, toujours invaincu avec Vissel Kobe, avait débuté sous ses nouvelles couleurs le 10 août à Oita Trinita (1-1).

Il a depuis lors pleinement participé à deux victoires, sans jamais être remplacé.

Au classement Vissel Kobe remonte de la quinzième à la douzième place avec 29 points.