Au moins trois Diables rouges et potentiellement sept en quart de finale.

Voilà ce que nous a également appris ce tirage au sort. Yannick Carrasco et Timothy Castagne sont déjà qualifiés, Eden Hazard et Thibaut Courtois se battront avec Kevin De Bruyne pour peut-être affronter Jason Denayer en quart de finale. Reste Dries Mertens et dans une moindre mesure Michy Batshuayi (désormais écarté du groupe).

Dans un scénario parfait pour les Belges, on pourrait retrouver la paire madrilène face à Mertens dans la première demi-finale et Castagne contre Carrasco dans l’autre. Mais dans un scénario plus plausible, seuls Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco pourraient s’y hisser. Laissons cependant le charme de la Ligue des champions opérer. Dans ce contexte de match unique sur terrain neutre, tout sera possible.