On attendait une prestation solide, un match maîtrisé et une victoire, pour terminer cette longue saison avec le goût du travail accompli, loin du sentiment de désintérêt laissé par les matchs contre les Pays-Bas et le pays de Galles. La prestation des Diables de ce mardi n’était pas aussi réussie que la deuxième période du match aller. À vrai dire, elle a proposé le scénario inverse : une première période aboutie, avec une équipe belge appliquée comme on l’attend d’un candidat au carré final d’un grand tournoi (72 % de possession) et une fin de match où c’est la Pologne qui lui a fait mal. Mais elle a tout de même gagné 0-1 pour finir cette quinzaine avec le sourire. Elle s’est imposée grâce à un but de Michy Batshuayi sur une passe décisive de Youri Tielemans, étincelant tout au long de sa prestation. KDB n’était pas là ; YT a pris les rênes, confirmant son très bon rassemblement, loin d’un Euro, où l’ex-Anderlechtois n’avait pas répondu aux attentes. Pourvu qu’il ait cette forme en novembre.

