"De Bruyne a assez donné, tout comme Carrasco. Meunier a joué deux matchs complets après avoir été écarté sur blessure durant trois mois" a expliqué le sélectionneur ce samedi après le match contre le pays de Galles.

Ces trois hommes, partis en vacances avec quelques jours d'avance, sont rejoints par d'autres Diables, comme Martinez l'avait expliqué: "Nous déciderons après analyse qui voyagera avec nous en Pologne. Nous ne prendrons aucun risque."

L'analyse a été faite et la Fédération a communiqué trois nouveaux noms de joueurs autorisés à quitter le rassemblement: Boyata, Onana et Lukaku. L'attaquant et le médian sont notamment blessés. Dries Mertens, qui était également incertain, reste donc finalement au sein du groupe et devrait recevoir du temps de jeu contre la Pologne. Tout comme Witsel qui a déjà beaucoup donné mais sur qui Martinez semble compter.