Coup d’envoi de l’Euro 2020 ce vendredi et match des Diables ce samedi ! Mais les maillots et gadgets aux couleurs des Diables ont souffert de la crise sanitaire.

Un an qu’on l’attend cette Coupe d’Europe ! Tout était prêt : les joueurs, les équipes, le tirage au sort des rencontres, les villes organisatrices. Plus d’un an après, nous y voici enfin, la compétition officielle commence demain. Tous à nos maillots. Tous ? Côté supporters, les vrais ont bien l’intention d’arborer le maillot officiel, comme Grégory qui a établi une tradition avec son fils : " À chaque Euro de foot ou lors des Coupes du monde, j’achète un maillot pour moi et un autre pour mon fils. C’est comme un grigri pour soutenir nos Diables. Parfois ça marche… et parfois non, regardez le hold-up français en 2018 ", peste-t-il encore, près de trois ans après !