Opposé au Bayern Munich, Thomas Meunier était le seul Belge sur le terrain suite au forfait de Thorgan Hazard (blessure) et à la non titularisation d'Axel Witsel. Et pour son premier Klassieker, le Gaumais aurait pu se montrer décisif. Hélas, il n'en était rien et cela a même provoqué la colère de son coach... ainsi que son changement !

En effet, le Bayern de Munich a rapidement pris les devants puisqu'après 32 minutes, les Bavarois menaient déjà 2-0, avant que Brandt ne réduise le score peu avant le retour aux vestiaires.

Juste après les citrons, Meunier a hérité d'une belle occasion de but mais son envoi était bien trop enlevé. Dommage car le Diable rouge aurait pu ramener les deux équipes à égalité... Cette occasion manquée a provoqué la colère de son entraîneur Lucien Favre. "Ce n'est pas possible", pouvait-on lire sur ses lèvres après le loupé de Meunier

Haaland a toutefois réussi à relancer le suspense en égalisant à la 55ème mais c'est Kimmich qui a mis le but de la victoire pour les siens, à une petite dizaine de minutes du terme.

Thomas Meunier sera remplacé à la 67ème et Axel Witsel n'est pas monté au jeu.