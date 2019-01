Interrogé par Sky Sports, Pep Guardiola a été très élogieux envers Vincent Kompany.

Quel coach ne rêverait pas d'avoir Vincent Kompany fit dans son équipe durant toute une saison? Le problème, c'est qu'il faut faire avec les blessures de Vinnie.

Les supporters, souvent lassés par les blessures à répétition de l'ancien capitaine des Diables rouges, font toujours face à la réalité quand ce dernier refoule les pelouses. Sur le terrain, c'est un boss, un capitaine en permanence.

Au point que Guardiola le porte haut dans son coeur: " Que puis-je dire au sujet de Vincent ? Il est plus qu’un capitaine. Il est ici depuis 10, 11 ans, c’est une vraie légende. Bien sûr que quand il est fit, il reste un défenseur central absolument incroyable. Il faut juste savoir quand il l’est. Je me préoccupe toujours de ça", expliquait le Catalan au journal anglais.

En dehors des qualités footballistiques de Kompany, la mentalité et l'état d'esprit du Bruxellois charment ses coéquipiers et entraîneurs: "C’est pour cela que je l’apprécie tant. Tout le monde est important, nous avons réalisé beaucoup de choses sans lui en raison de ses blessures. Mais Vincent est très important pour nous, pour le caractère et la personnalité de l’équipe. Et c’est pour cela que nous sommes ravis de pouvoir compter sur lui actuellement", relaie Sudinfo.