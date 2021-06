Les matchs de préparation servent à cela : lever certains doutes, juger de l’état physique du moment et voir dans quel état de confiance les joueurs se trouvent à quelques jours du début d’un tournoi. Roberto Martinez a eu pas mal de réponses, jeudi contre la Grèce (1-1) et dimanche face à la Croatie (1-0). Grâce à de bonnes performances et à d’autres moins abouties, aussi. Mais il reste trois grandes questions. On fait le point ligne par ligne et notre consultant, Thomas Chatelle, tranche le débat. (...)