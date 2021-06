Suivez Belgique-Portugal en direct dès 21h:

Après avoir aligné trois onze de base différents en phase de groupes, Roberto Martinez devrait chercher à titulariser ses meilleurs hommes, ce dimanche soir, face à Cristiano Ronaldo et sa bande. L'objectif étant clair: éviter un retour à la maison précoce et aller défier l'Italie en quart de finale, vendredi, à Munich.Si Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku semblent être certains de faire partie du onze de ce soir, il reste plusieurs incertitudes. Dedryck Boyata et Thomas Vermaelen sont en concurrence pour compléter la défense à trois et le premier pourrait tirer son épingle du jeu. Plus haut sur l'échiquier, Thorgan Hazard postule au poste d'ailier gauche, surtout au vu de l'incertitude qui plane autour de la forme de Nacer Chadli, qui a toutefois rejoint le groupe en dernière minute . Enfin, Youri Tielemans devrait retrouver sa place dans l'entrejeu, ce qui permettra à Kevin De Bruyne d'évoluer plus proche de Romelu Lukaku.Côté Portugais, Cristiano Ronaldo évoluera à la pointe d'une attaque où il pourra compter sur le soutien de Diogo Jota et Bernardo Silva.: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard, Lukaku.: Rui Patricio, Guerreiro, Ruben Dias, Pepe, Semedo, Palhinha, Renato Sanches, Moutinho, Diogo Jota, Bernardo Silva, Ronaldo.