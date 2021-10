Vingt années de carrière, 35 sélections chez les Diables et plus de 620 matchs en club dont 170 à l’étranger pour l’un ; 602 rencontres pour Anderlecht, près de 700 matchs de Pro League et 20 caps avec l’équipe nationale pour l’autre. Avec Thomas Buffel et Olivier Deschacht, Jacky Mathijssen est désormais bien entouré.