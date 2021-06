Un coup franc mal négocié. Une passe en retrait mal calibrée. Des sorties de défenses à contretemps. Le premier match de la défense des Diables sur le chemin de l’Euro a été compliqué et a engendré son lot de critiques.

D’un côté, Vertonghen et Vermaelen sont pointés du doigt pour leur âge. De l’autre, on dit que Denayer et Boyata ne sont pas au niveau des deux joueurs précités.

Une épaisse couche de brume entoure actuellement les choix du sélectionneur. Pourtant, s’ils sont tous les trois en état de jouer, Alderweireld, Vermaelen et Vertonghen doivent être sur le terrain.