Suivez Belgique-Italie en direct commenté dès 21h:

Le huitième de finale contre le Portugal a laissé des traces. Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis sur blessure, sont incertains pour ce quart de finale tandis que Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen sont, comme Thorgan Hazard l'était déjà, sous la menace d'une suspension.Malgré tout, il subsiste des chances de voir Kevin De Bruyne être aligné en soutien de Romelu Lukaku. Peut-être aux côtés de Yannick Carrasco qui pourrait être le remplaçant tout désigné d'Eden Hazard. Alors que Youri Tielemans garde la faveur des pronostics pour évoluer aux côtés d'Axel Witsel. N'oublions pas non plus que des surprises sont possibles venant d'un Roberto Martinez qui a régulièrement sorti des lapins de son chapeau, au cours des dernières années.Côté italien, Jorginho, Barella et Verratti pourraient être associés dans l'entrejeu tandis que Chiesa sera vraisemblablement titulaire.: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, Carrasco, Lukaku: Donnarumma, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Jorginho, Verratti, Barella, Insigne, Immobile, Chiesa