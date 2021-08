La Belgique doit disputer trois matches de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Une première sélection post-Euro qui comporte de nombreuses incertitudes avec les pépins physiques de Kevin De Bruyne (cheville), Dries Mertens (épaule), Thorgan Hazard (cheville), Thomas Meunier (quarantaine), Timothy Castagne (pomette), Jérémy Doku (ischio-jambiers) et Nacer Chadli (ischio-jambiers).

Un lot d'incertitudes qui pourrait amener Martinez à sélectionner des jeunes tels que Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere, Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers ou encore Yari Verschaeren. Rayon bonnes nouvelles, l'entraîneur catalan pourra se reposer sur des éléments tels que Jan Vertonghen, remis de sa blessure avec Benfica, mais aussi Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) et Toby Alderweireld (Al-Duhail), qui pourront se déplacer malgré la situation sanitaire.

Trois matches de qualification pour le Mondial qui serviront aussi de préparation pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges affronteront la France en demi-finale le 7 octobre à Turin avant de disputer la petite ou la grande finale le 10 octobre, à Milan ou à Turin. Un Final Four qui tombe un mois avant les deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 contre l'Estonie (13 novembre) et au pays de Galles (16 novembre).

Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1). Les dix vainqueurs de groupe sont qualifiés pour le Mondial 2022. Les dix deuxièmes et deux équipes repêchées via les classements de la Ligue des Nations se disputeront les trois derniers tickets pour le Qatar.

Pour la première fois depuis le 19 novembre 2019 et une victoire 6-1 contre Chypre, les joueurs de Roberto Martinez retrouveront leurs supporters au stade Roi Baudoin lors de cette fenêtre internationale. Trente-cinq mille personnes pourront en effet assister à la rencontre contre la Tchéquie le 5 septembre prochain. Les supporters belges ne pourront cependant pas se déplacer en Estonie et en Russie, où les Diables affronteront la Biélorussie, à cause des mesures sanitaires.