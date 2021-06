En pointe, Romelu Lukaku a faim et veut garder sa place. Mais il pourrait toutefois être laissé au repos en concertation avec le staff. Batshuayi devrait alors être préféré à Benteke, à moins que Roberto Martinez nous réserve une nouvelle surprise.



Le onze probable des Finlandais: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Kamara, Uronen, Schüller, Pukki, Pohjanpalo

Le onze probable des Diables: Courtois, Vermaelen, Boyata, Denayer, Trossard, Witsel, Praet, Chadli, E. Hazard, De Bruyne, Batshuayi



Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h:

Comme en 2018, Roberto Martinez devrait profiter de ce troisième match et de la qualification déjà acquise pour faire tourner son effectif. Le sélectionneur a déjà annoncé que Courtois, Vermaelen, Witsel, Eden Hazard et De Bruyne seraient titulaires. Mais quels seront les six joueurs qui les accompagneront ?Selon nos informations, Leandro Trossard occupera le flanc gauche suite au forfait de Thorgan Hazard. Chadli pourrait quant à lui relayer Thomas Meunier à droite. Au coeur de la défense, Boyata et Denayer pourraient être choisis afin de laisser souffler Vertonghen et Alderweireld.