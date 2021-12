Où évoluera Dries Mertens la saison prochaine ? La question mérite d'être posée puisque même le principal intéressé n'en a pas la réponse...

A Naples depuis 2013, le numéro 14 a affirmé vouloir y poursuivre l'aventure, dans une interview accordée à SportMediaset. "Je suis bien à Naples mais il faut être deux pour un accord, on verra bien. Je suis ici depuis neuf ans et je m'y plais bien. J'ai tout donné pour le club et la ville me l'a bien rendu en retour. Certes, je joue moins ces derniers temps mais si je regarde mon ratio de buts marqués par rapport à mon temps de jeu, je m'en sors bien. J'aimerais évidemment jouer davantage mais on verra bien".

L'ancien attaquant du PSV en profite également pour encenser son coach, Luciano Spalletti. "Il a des qualités et sait comment parler aux joueurs. Il a une grande expérience, ce qui fait de lui une personne incroyable".

Dans la lutte pour le Scudetto avec les deux clubs milanais, le joueur de 34 ans ajoute. "C'est un honneur de jouer dans un stade appelé Diego Maradona et porter le brassard est une grande motivation. On doit se battre pour le Scudetto et garder une soif de victoire".