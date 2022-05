Entre Praet et la Serie A, il s'agit d'une véritable histoire d'amour. Après des débuts prometteurs au RSCA, le prodige de Neerpede avait signé en faveur de la Sampdoria en 2016. Pendant trois saisons, celui qui évoluait en tant que numéro 10 ou à gauche chez les Mauves s'est révélé plus bas. En tant que numéro huit travailleur. Au point de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de la Botte. Un nouveau poste et des performances XXL qui lui ont permis de partir en Angleterre.

En 2019, Leicester a mis 22 millions d'euros sur la table pour s'adjuger ses services. Malheureusement, le joueur n'a jamais pris son envol chez les Foxes. La faute à des blessures et à un Brendan Rodgers qui lui a préféré d'autres joueurs. L'été dernier, il est donc retourné à ses premiers amours: l'Italie. Le Torino avait fait de lui une priorité et l'a fait venir pour un prêt avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros.

Sur le terrain, le Diable rouge a convaincu. Mais le joueur a joué de malchance en connaissant deux blessures qui l'ont fait manquer 13 rencontres. Ce qui a poussé la direction à ne pas mettre l'argent sur la table pour le milieu de 28 ans. Pour le média italien Area Napoli, Martin Riha, son agent s'est exprimé sur l'avenir de son poulain. "La question est très simple : Le Torino avait une option d'achat sur lui et ne l'a pas levée", a-t-il commencé, limpide. "Pour l'instant, nous devons attendre et voir ce qui se passe. La Serie A vient de se terminer... Nous sommes toujours en contact avec le Torino, mais nous devons attendre et, bien sûr, nous devons comprendre ce que Leicester veut faire."

© AFP



Leicester et Praet, c'est terminé

Il semble clair que son avenir chez les Foxes est bouché. Le club sort d'une saison très moyenne. Malgré une demi-finale de la nouvelle Conférence League, Tielemans and co ont terminé à la huitième place. Pour se relancer, l'ancien entraîneur de Liverpool ne comptera pas sur Dennis Praet.

L'idée est simple: Leicester veut gagner le plus d'argent possible. Et le Torino a une trésorerie limitée. Du coup, quelles sont ses options? "Nous avons constaté l'intérêt de certaines équipes", poursuit l'agent. "Du Torino évidemment, mais aussi d'autres écuries italiennes. Dans le passé, nous avons été en contact avec Naples, mais maintenant, honnêtement, je ne peux pas dire ce qui va se passer dans l'avenir de Dennis."

Naples vient de perdre Lorenzo Insigne et, peut-être, Dries Mertens qui n'a toujours pas prolongé. Praet ne dispose pas du tout du même profil que les deux joueurs précités. Malgré tout, cette saison, il a évolué très souvent en tant que milieu offensif juste derrière la pointe ou sur le côté droit. Cependant, les Partenopei seraient une belle porte de sortie pour le Louvaniste. Après avoir disputé le ventre mou du championnat, Praet pourrait enfin jouer les premiers rôles en Serie A s'il venait à signer à Naples. De quoi, aussi, avoir plus de poids pour postuler à une place de titulaire en équipe nationale.

Désormais, la question est surtout de savoir quand et où l'avenir du joueur se décidera. "Tout pourrait s'accélérer dans quelques jours ou semaines, car le garçon veut savoir où il devra commencer la pré-saison : c'est une étape très importante pour trouver une solution en vue de la saison prochaine", a appuyé Martin Riha. Tout en sachant pertinemment bien que Leicester a les cartes en main dans ce dossier. "Nous ne savons pas ce que le club anglais veut faire et nous aimerions savoir à quoi nous attendre pour la nouvelle saison", a-t-il conclu.