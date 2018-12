Axel Witsel après sa victoire face à Hazard: "Thorgan est le bienvenu" (VIDEO)

Axel Witsel n’est pas contre le fait de voir débarquer le petit frère d’Eden Hazard à Dortmund.

Ce week-end, Dortmund a pris la mesure de l’un de ses principaux concurrents au titre de champion d’Allemagne: Mönchengladbach (2-1). Un succès qui permet aux joueurs de Lucien Favre de prendre neuf points d’avance sur leur adversaire du soir et d’en garder encore six sur le Bayern Munich, deuxième du classement.

Mais cette rencontre, c’était aussi l’occasion de voir ce duel tant attendu entre Axel Witsel et Thorgan Hazard en milieu de terrain. Car il faut bien le dire : les deux Diables rouges cartonnent en Bundesliga et si leurs équipes respectives sont à ce niveau, ils n’y sont pas étrangers, loin de là !

Et si c’est l’ancien Standardman qui s’est imposé, il ne serait visiblement pas contre le fait de jouer avec son adversaire du jour dans un avenir plus ou moins proche. “Il est le bienvenu ici, lançait-il à l’issue de la rencontre. C’est un joueur qui est costaud offensivement, qui est très bon techniquement, qui va vite, qui sait faire des assists et qui sait marquer. Donc si c’est vrai qu’il peut venir, il est le bienvenu.”

De là à dire que ce “rêve” pourrait devenir réalité, il y a un pas à ne pas franchir (trop vite) même si le petit frère d’Eden Hazard a prouvé qu’il était déjà taillé pour rejoindre un club du top cet été et le Borussia Dortmund en fait partie. D’ailleurs, il n’a pas manqué de mettre en avant les qualités de son adversaire qu’il voit comme le futur champion de Bundesliga, rien que ça ! “Ils sont très forts cette année et je pense qu’ils iront au bout. Après on verra, de notre côté, on va essayer de les titiller mais ce ne sera pas facile. S’ils continuent comme ça, ils ont de fortes chances de terminer champion même si la saison est encore longue”, expliquait le milieu de Mönchengladbach après la rencontre au micro de nos confrères d’Eleven Sports.

Une réunion entre Axel Witsel et Thorgan Hazard à Dortmund est-elle possible dès la saison prochaine ? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs mais il faut avouer que l’idée a de quoi faire saliver.