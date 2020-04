Notre compatriote se retrouve en très bonne compagnie dans cette équipe un peu particulière.

Axel Witsel peut se targuer d'avoir réussi son retour en Europe. Revenu de Chine en août 2018 où il a signé au Borussia Dortmund. Un choix payant pour le Diable qui y est rapidement devenu un des joueurs les plus importants et les plus utilisés par l'entraîneur Lucien Favre, disputant 75 rencontres avec le club allemand toutes compétitions confondues et inscrivant 10 buts pour 5 passes décisives à son actif.

Le Liégeois fait également partie des joueurs réussissant le plus grand nombre de passes dans les cinq plus grands championnats selon le site spécialisé WhoScored.com qui a réuni les onze joueurs avec le meilleur pourcentage de passes réussies au sein d'une équipe un peu particulière.

"Pour les gardiens et les attaquants, nous avons pris en compte les joueurs qui avaient tenté 350 passes ou plus cette saison. Comme les défenseurs et les médians sont plus impliqués dans la construction du jeu, nous avons pris en compte ceux qui avaient tenté au moins 1000 passes dans les cinq grands championnats européens", explique ainsi le site sa sélection.

Avec un ratio de 94,1% de passes réussies, Axel Witsel n'est devancé que par les deux défenseurs centraux du Paris Saint Germain, Thiago Silva et Presnel Kimpbembé mais se retrouve devant des joueurs tels que Toni Kross, David Alaba ou Kai Havertz.

Une récompense honorifique qui démontre à nouveau toutes les qualités de notre compatriote notamment dans la conservation du ballon.