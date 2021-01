C'est parti pour Axel Witsel. Après son opération réussie, le Liégeois va pouvoir commencer sa lourde rééducation. Touché par une rupture du tendon d'Achille, le milieu du Borrussia Dortmund a tenu à remercier les supporters et ses proches pour le soutient qu'il a reçu: "Merci à tous pour les messages de soutien. Aujourd'hui, j'ai eu une opération réussie et maintenant je vais travailler dur pour récupérer jour après jour et viser à revenir plus fort qu'avant. Avec le soutien de mes amis et de ma famille, je reviendrai."

Selon les spécialistes, le Diable de 31 ans devrait revenir d'ici 6 à 8 mois. Sa participation à l'Euro est fortement compromise.