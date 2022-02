Dries Mertens, Adnan Januzaj (blessé au biceps fémoral et donc forfait) ainsi que le trio de Dortmund Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel Witsel. Voilà les noms de cinq Belges qui tenteront de rejoindre Jason Denayer (Lyon) et Eliot Matazo (Monaco) en huitièmes de finale de l’Europa League.

À l’instar du choc entre le Napoli de Dries Mertens et le Barça, la rencontre Dortmund - Rangers intéressera donc particulièrement les observateurs belges. Devancés par l’Ajax et le Sporting Portugal dans leur poule de Ligue des champions, les Borussen doivent absolument bien figurer dans cette compétition.