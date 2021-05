Son absence était quasiment actée il y a encore quelques semaines, mais Axel Witsel fait bel et bien partie de la liste des 26 noms de Roberto Martinez pour l'Euro. Il s'agit avant tout d'un pari pour le sélectionneur des Diables Rouges, qui a confirmé qu'une décision définitive ne serait prise qu'en toute dernière minute, soit le 11 juin, veille de l'entrée en lice de notre équipe nationale face à la Russie. "Nous voulons lui donner un maximum de temps nécessaire pour continuer sa revalidation", a confirmé le coach espagnol.

La présence de Witsel à l'Euro n'est donc pas encore totalement assurée, lui qui n'a plus joué depuis le 9 janvier dernier, suite à sa rupture du tendon d'Achille. Mais le joueur de Dortmund se montre plutôt optimiste. "Je ressens une grande émotion et de l'honneur d'être sélectionné au sein de l'équipe nationale pour ce tournoi ce été", a écrit le médian liégeois sur les réseaux sociaux ce lundi. "Il y a encore du travail mais je suis sur la bonne voie et je fais tout ce que je peux pour être présent".

Plus que jamais, Witsel a entamé une course contre-la-montre.