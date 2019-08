Surprise au moment de lire la liste des Diables sélectionnés pour les rencontres face à Saint-Marin et l'Écosse: pas de trace d'Axel Witsel. "Nous ne prendrons aucun risque avec eux, mais Eden et Thorgan ont une chance de jouer et c'est pour ça qu'ils sont là, au contraire de Kompany, Witsel, Castagne et Boyata", a déclaré le sélectionneur à ce propos, confirmant que l'absence du médian ne s'explique que par une blessure.

Un bobo à propos duquel Roberto Martinez n'a pourtant rien laissé filtrer. C'est le club du joueur qui s'en est chargé, en communiquant sur les réseaux sociaux. "Axel Witsel souffre d'une blessure aux adducteurs et prendra le temps de se reposer et de se retaper", a indiqué le Borussia sur Twitter. Dortmund a ajouté sur son site internet que la blessure avait été diagnostiquée ce jeudi soir.

Aucune info sur la durée de l'indisponibilité du Diable n'a filtré.