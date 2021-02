Blessé au tendon d'Achille depuis le 9 janvier et un match face à Leipzig, Axel Witsel fait tout ce qu'il peut pour revenir au plus vite sur les terrains. Si sa saison avec Dortmund semble terminée, il garde espoir de disputer l'Euro 2021 cet été., explique-t-il sur les réseaux sociaux de son club.Il faudra certainement attendre les mois d'avril ou mai pour en savoir plus sur les chances du Liégeois de participer à l'Euro.