Le Diable rouge pense que le fait que les joueurs auront un an de plus ne sera pas un problème.

Dans un entretien accordé à la RTBF, Axel Witsel est revenu sur le report de l'Euro 2020 à l'année prochaine. Le Liégeois ne se fait pas de soucis, préférant retirer le positif de la situation : "Pour Eden, c'est mieux, il sera plus dans le rythme des matchs, en meilleure forme physique", a-t-il ainsi expliqué, s'inquiétant surtout pour notre défense vieillissante, "Vincent Kompany et Thomas Vermaelen ont un peu galéré ces dernières années mais la poisse semble les quitter. Et on a besoin d’eux. Pour Jan Vertonghen et Toby Alderweireld je ne m’inquiète pas du tout."

Un Euro que verra Roberto Martinez ! Le sélectionneur des Diables, en place depuis 2016 arrivait en fin de contrat en 2020 mais a prolongé son contrat avec l'Union belge jusqu'en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Une bonne nouvelle selon Axel Witsel : "C’est une top décision. On a ainsi l’opportunité de garder avec nous un coach bourré de qualités, de classe aussi. Depuis qu’il est arrivé on a atteint un niveau supérieur, et on a maintenant envie de décrocher un titre avec lui", a déclaré l'ancien joueur du Standard à la RTBF, "On va donc conserver des méthodes d’entraînement, de sélection, de jeu qu’on connaît bien, et ça nous convient parfaitement. Il a ramené un esprit de vainqueur qu’on retrouve même à l’entraînement, avec beaucoup d’intensité et de compétition entre nous. Les résultats qu’il a obtenus avec nous méritaient une prolongation de contrat."

Par contre, on ne sait toujours pas si Marouane Fellaini fera partie du noyau des Diables l'an prochain, lui qui avait pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018. Pour Witsel, "Fellaini aurait sa place dans l'équipe, c'est un profil de joueur rare, et chaque fois qu’il a joué, comme titulaire ou comme réserviste, il a eu un impact sur l’équipe."