Le Diable rouge a connu un pépin physique cette semaine.

Ce sont nos confrères de Bild qui l'annoncent: Axel Witsel s'est fait mal aux adducteurs cette semaine, en s'entraînant seul. Pire: son compère de l'entrejeu Emre Can s'est lui aussi blessé ! Voilà Lucien Favre bien embêté à une semaine de la reprise du championnat par un chaud derby, face à Schalke. D'autant plus que Reus et Zadou sont également à l'infirmerie.Selon nos confrères allemands, c'est lors d'une action anodine à l'entraînement que le Liégeois a senti cette douleur. On manque encore d'informations sur cette blessure mais un souci musculaire doit être généralement soigné pendant au moins deux semaines, surtout après une période de moindre activité qui poussera Favre à ne prendre aucun risque.