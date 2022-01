C'est une certitude ou presque: Axel Witsel vit ses derniers mois en tant que joueur de Dortmund. Clairement, son statut a changé depuis plusieurs semaines. Pourtant, il n'y a pas de quoi crier au scandale concernant son temps de jeu. Avec 12 titularisations (sur 19) en Bundesliga et 5 en 6 matchs de C1, il fait partie des cinq joueurs de champ les plus utilisés cette saison.

Mais ce temps de jeu risque bien de fondre comme neige au soleil. La philosophie de Marco Röse est basée sur une transition rapide vers l'avant et non sur la possession. Dans son ADN, il préfère donc miser sur des profils comme Bellingham, Can ou Dahoud. Mettre en place ce schéma de jeu met du temps, c'est pourquoi Witsel a encore beaucoup joué depuis août. Mais le changement est en marche. L'ancien du Zenit a également grappillé des minutes car il a été baladé en défense centrale. Un poste rustine qui ne lui convient guère.



(...)