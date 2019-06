Eden Hazard au Real, c'est donc bel et bien fait. Un rêve pour le joueur de vingt-huit ans, qui quitte Chelsea après sept ans de bons et loyaux services (et quelques titres en prime). Une fidélité qui correspond au caractère droit du Brainois, à en croire Cesar Azpilicueta, arrivé en même temps que lui à Stamford Bridge.





"Il a été très important pour notre équipe", a expliqué le défenseur espagnol au Sun. "C'est un très bon ami, dont je suis très proche. On arrivait tous les deux de France en 2012 (Azpi évoluait à Marseille avant de rejoindre Londres, ndlr )."





Mais le joueur va plus loin, en révélant que son pote aurait tout aussi bien pu rejoindre un autre cador de Premier League. "Il a dû faire face à pas mal de rumeurs", dit-il. "Il a toujours montré qu'il ne voulait pas signer dans un autre club anglais, même s'il aurait pu y avoir de meilleurs contrats."





"Il n'a jamais été égoïste", poursuit le capitaine des Blues. "Il a toujours eu ce rêve de porter les couleurs du Real Madrid. Je pense qu'il a été honnête jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que les fans l'aiment, car il n'a pas joué avec les pieds du club, il n'est pas parti pour une histoire de contrat. Il a été très clair avec le club et a donné le meilleur de lui-même."





Et laissé une trace indélébile dans l'histoire du vainqueur de l' Europa League...