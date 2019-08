Michy Batshuayi a inscrit le deuxième but de sa pré-saison avec Chelsea mercredi lors de la victoire des Blues 3-5 en amical contre les Autrichiens du RedBull Salzbourg.

Le Diable rouge n'a eu droit qu'à un quart d'heure de jeu mais a su l'exploiter pour placer le ballon au fond des filets à la 88e minute.

Les autres buts de Chelsea ont été inscrits par Christian Pulisic (20e et 28e), Ross Barkley (23e) et Pedro, auteur d'une sublime aile de pigeon (57e). Jerome Onguene (50e) et Takumi Minamino (85e et 90e+2) ont marqué pour Salzbourg.

Batshuayi avait signé son premier but de la pré-saison contre Bohemians au début du mois lors de la première sortie des troupes de Frank Lampard. Chelsea doit encore disputer un amical, contre le Borussia Mönchengladbach dans trois jours, avant de débuter en Premier League. Ce sera le 11 août contre Manchester United.