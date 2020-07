L’aventure de Michy Batshuayi à Chelsea est en train de tourner au vinaigre. Avec 656 minutes disputées toutes compétitions confondues, deux buts marqués et une dernière apparition remontant au 29 février, l’attaquant de 26 ans nage en plein cauchemar sous les ordres de Frank Lampard.

L’entraîneur des Blues a désigné le jeune Tammy Abraham (22 ans) et l’expérimenté Olivier Giroud (33 ans) pour porter son attaque en cette fin de campagne. Et dès la saison prochaine, c’est l’Allemand Timo Werner (24 ans), recruté 53 millions d’euros à Leipzig, qui devancera tout le monde.

Il est donc clair, dans l’esprit de la direction de Chelsea, que Michy Batshuayi n’entre plus dans les plans. Histoire de renflouer les caisses et dégraisser sa masse salariale pour payer Werner (et probablement Kai Havertz qui devrait suivre), le club londonien chercher donc vendre celui qui avait été recruté 39 millions d’euros en 2016.

Mais l’ancien Standardman entend mener la vie dure à son club qui ne l’a pas épargné ces dernières semaines.

(...)