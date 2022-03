Il y a Romelu Lukaku, le meilleur buteur, et de loin, avec ses 68 réalisations. Eden Hazard, et ses 33 buts, puis Kevin De Bruyne, et ses 23 roses, ou encore Dries Mertens, et ses 21 goals.

Ces quatre-là sont absents du rassemblement de mars, et ils représentent plus de la moitié des buts marqués par la Belgique.

Les matchs en Irlande et contre le Burkina Faso devaient aussi permettre de trouver d’autres solutions offensives, pour prendre le relais. À Dublin, les deux buteurs du soir ont dégainé au bon moment.



(...)