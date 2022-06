On le pensait lancé par un début de match de feu : une frappe qui s’écrasait sur le bas du poteau après trois minutes seulement et que Hazard aurait dû faire fructifier, puis un deuxième tir transformé en but… mais invalidé par une position de hors-jeu quelques instants plus tard. Batshuayi semblait dans de grandes dispositions et était trouvé par ses équipiers.