Batshuayi va prolonger avec Chelsea et sera prêté à Crystal Palace Diables Rouges K.S. L'attaquant des Diables restera bien en Premier League. © AFP

Dans notre édition de ce mardi, nous évoquions l'intention de Chelsea de prolonger le contrat de Michy Batshuayi qui arrivait à échéance le 30 juin prochain et ce, dans le but de le prêter à nouveau afin d'espérer, dans le futur, récupérer une partie de sa mise (40 millions d'euros).



Michy Batshuayi va donc bien prolonger son bail chez les Blues avant de reprendre la direction de Crystal Palace , où il avait déjà été prêté l'hiver dernier, sous la forme d'un nouveau prêt. Sous les ordres de Roy Hodgson, l'attaquant des Diables avait inscrit six buts en 13 apparitions.