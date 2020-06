Face à l'Inter, Dries Mertens a battu le record qu'il détenait jusque là avec son ancien coéquipier Marek Hamsik.

Ce samedi 13 juin restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les Napolitains et sans doute encore plus de Dries Mertens. A la 41e minute, il ouvrait parfaitement son pied droit pour tromper facilement Samir Handanovic. Avec cette 122e réalisation, il dépasse ainsi Marek Hamsik comme meilleur buteur de l'histoire du club. Une autre légende a également voulu féliciter le Diable rouge pour cette incroyable prouesse en la personne de Diego Maradona ! Cela fait déjà plusieurs mois que Drieske avait dépassé El Pibe De Oro et ses 115 buts pour le Napoli. Absolument pas amer, l'ancien numéro 10 argentin lui a envoyé une vidéo de lui avec le maillot floqué du numéro 14. Un beau geste qui a certainement du beaucoup toucher Dries Mertens.