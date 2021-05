Belges à l'étranger: buteur, Thomas Vermaelen offre un point au Vissel Kobe dans les arrêts de jeu Diables Rouges Belga Thomas Vermaelen a offert un point au Vissel Kobe contre Osaka (1-1) pour le compte de la 14e journée du championnat du Japon de football. © AFP

Le Diable Rouge a inscrit le but égalisateur dans les arrêts de jeu (90e+6) pour répondre au but d'ouverture de Sakamoto (75e). Au classement, le Vissel Kobe occupe la 7e place avec 24 points et compte 18 points de retard sur Kawasaki, leader avec 42 unités mais qui compte deux matches de plus.