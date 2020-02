Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Christian Benteke passeur de Crystal Palace, vainqueur à Brighton

Deux Diables Rouges disputaient la rencontre de la 28e journée de la Premier League, jouée samedi en début d'après-midi, entre Brighton et Crystal Palace. Christian Benteke, qui a reçu un carton jaune à la 33e; a donné l'assist sur le but de Jordan Ayew tombé à la 70e minute. Le club londonien s'est imposé 0-1.

Au classement, Crystal Palace compte 36 points et occupe la 12e place provisoire. Brighton, avec Leandro Trossard aligné toute la rencontre et auteur d'une belle action à la 53e minute, reste avec 28 points à la 15e place, quatre points devant West Ham 18e et premier club en position de relégable. Les Seagulls alignent un 8e match sans victoire en Premier League et un bilan de 5 points sur 24 depuis le 1er janvier.