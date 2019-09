Découvrez les performances de nos Belges expatriés.

EN ALLEMAGNE

Witsel marque sur un assist de... Thorgan!

Dormund a encore perdu des points à Francfort (2-2) malgré un but (11e, 0-1) et un assist sur celui de Sancho (66e, 1-2) d'Axel Witsel. Thorgan Hazard a également joué tout le match avec les Borussen et il a même distillé l'assist sur le but d'ouverture de Witsel. Francfort a refait deux fois son retard par Andre Silva (43e, 1-1) et par Thomas Delaney, qui a marqué contre son camp (88e, 2-2). Dortmund (10 points) se retrouve 3e derrière le Bayern (11) et Leipzig (13). Francfort (7) est 9e.

EN ITALIE

Castagne buteur à la dernière seconde

L'Atalanta a réussi une jolie remontée face à la Fiorentina (2-2). Pour son retour, Timothy Castagne a fait fort: il a marqué le but de l'égalisation dans le temps additionnel (90e+5, 2-2). Les Florentins ont creusé l'écart par Federico Chiesa (24e, 0-1) et Franck Ribéry (66e, 0-2). Mais cela ne s'est pas révélé suffisant puisque Josip Ilicic a égalisé (84e, 1-2) et Castagne a surgi en fin de match (90e+5, 2-2). Sur ce, l'Atalanata (7 points) recule en 5e position et la Fiorentina (2 points) se retrouve dernière.





Naples, sans Mertens, s'impose à Lecce

Naples s'est imposé 1-4 à Lecce dimanche dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Italie de football. Carlo Ancelotti a laissé Dries Mertens sur le banc.

Fernando Llorente (28e, 82e), Lorenzo Insigne sur penalty (46e) et Fabian Ruiz (52e) ont signé le troisième succès napolitain. En fin de rencontre, le coach a effectué ses trois changements mais il a préféré donner du temps de jeu à des joueurs peu utilisés jusqu'ici. Au classement, Naples est 3e avec 9 points, l'Inter étant le seul club avec le maximum de points (12). Lecce (3 points) est 18e.





EN ANGLETERRE

Un autogoal pour Dendoncker avec Wolverhampton

Le mois de septembre n'est pas positif pour Wolverhampton même s'il a arraché un point à Crystal Palace dans le temps additionnel (1-1). Après Everton, Chelsea et Braga, les Wolves ont bien été proches d'une nouvelle défaite quand Leander Dendoncker a inscrit un but contre son camp sur une tentative de Joel Ward (46e, 1-0). Ensuite, Romain Saiss a été exclu (73e). Malgré l'absence du milieu marocain, Wolverhampton a égalisé par Diogo Jota (90e+5, 1-1). Dendoncker a été remplacé par Neto (65e) juste avant que Christian Benteke ne monte au jeu pour les Glazers (69e).

Pas une bonne journée pour Björn Engels à Arsenal

Mené à deux reprises et réduit à dix suite à l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles (41e), Arsenal a battu Aston Villa dimanche lors de la 6e journée du championnat d'Angleterre de football. Björn Engels, qui a notamment reçu une carte jaune (83e), n'a pas vécu une bonne journée avec les Villans. Liverpool, sans Divock Origi, s'est imposé 1-2 à Chelsea et reste leader avec le maximum de points (18). Timothy Castagne a arraché un point pour l'Atalanta. Axel Witsel n'a pas empêché Dortmund de perdre des points à Francfort.

Aston Villa a ouvert la marque par John McGinn (20e, 0-1) mais les Gunners ont répliqué par Nicolas Pepe sur penalty provoqué par Engels (59e, 1-1). Villa alignait plusieurs joueurs ayant transité par le championnat de Belgique, Marvelous Nakamba, Mahmoud Trezeguet Hassan et Wesley, qui a redonné l'avance aux visiteurs (60e, 1-2). Ce but de l'ex-Brugeois n'a pas assommé les Gunners qui ont empoché la victoire grâce à Calum Chambers (81e, 2-2) et à Pierre-Emerick Aubameyang (84e, 3-2) sur un coup franc pour une faute d'Engels. Au classement, Arsenal (11 points) occupe la 4e position et Aston Villa (4) la 18e.

Trent Alexander-Arnold (14e) et Roberto Firmino (30e, 0-2) ont permis à Liverpool de conserver son sans-faute. N'Golo Kanté a réduit l'écart pour Chelsea (71e, 1-2) juste avant que Michy Batshuayi ne fasse son apparition sur le terrain (77e). Cette troisième montée au jeu n'aura pas été la bonne pour le Diable rouge, qui a eu une bonne occasion d'égaliser sur un centre du fond dans le petit rectangle. Sa reprise de la tête est passée juste à côté (88e). Chelsea (8 points) est 11e.





AUX PAYS-BAS

Le FC Emmen a partagé avec Feyenoord 3-2. Un vrai match à rebondissements. Orkun Kokcu (3e, 0-1) et Luciano Narsingh (13e, 0-2) ont creusé l'écart pour le club de Rotterdam. Puis, Robbert de Vos (21e, 1-2) et Sergio Pena (33e) ont remis les deux équipes à égalité avant le repos tandis que Luciano Slagveer (60e) a porté les visités au commandement. Emmen a alors perdu le Belge Michael Heylen, qui a reçu une deuxième carte jaune (76e). Cela a permis à Jens Toornstra d'arracher le partage pour Feyenoord (90e+6, 3-3). Après 7 journées, Feyenoord (10 points) est 10e et Emmen (4 points) reste 16e et barragiste.

L'AZ a pour sa part arraché sa quatrième victoire à ADO La Haye 0-1, grâce à un but sur penalty de Teun Koopmeiners (75e). Stijn Wuytens a joué tout le match avec l'équipe d'Alkmaar, qui est 4e avec 13 points, un de moins que le trio de tête (Ajax, PSV, Vitesse).





EN ECOSSE

Le Celtic a aligné une sixième victoire d'affilée contre Kilmarnock (3-1). Boli Bolingoli-Mbombo a de nouveau joué toute la rencontre avec les Bhoyz, qui ont été menés à la marque. Mais un doublé d'Odsonne Edouard (44e, 53e) et Ryan Christie (57e) ont changé le cours du match. Le Celtic est donc premier avec le maximum de points (18) et Kilmarnock, qui a ouvert la marque par Eamonn Brophy (33e, 0-1), est 7e avec 7 points.





EN TURQUIE

Rizespor s'est incliné à domicile 1-2 face à Gaziantep. Nill De Pauw est descendu au repos quand son équipe était déjà menée 0-2. Braian Samudio a réduit la marque pour les visités (65e, 1-2) mais le but du Paraguayen n'a pas suffi pour combler l'écart creusé par Muhammet Demir (12e, 0-1) et Patrick Twumasi (16e, 0-2). Après cinq matches, Gaziantep est 3e avec 10 points, deux de moins qu'Alyanaspor. Rizespor (8 points) recule en 5e position.





MLS

Ciman et Toronto décrochent leur ticket pour les playoffs

L'ancien Diable Rouge Laurent Ciman et l'ancienne star espagnole de Genk Alejandro Pozuelo se sont qualifiés avec Toronto FC pour les playoffs de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, après leur partage 1-1 sur la pelouse de Los Angeles FC samedi.

Toronto a ouvert le score après 19 minutes grâce à Tsubasa Endoh. Carlos Vela a égalisé dans les arrêts de jeu sur penalty (90e+5).

Ciman a remplacé Pozuelo à la 76e minute.

Toronto compte 46 points en 32 rencontres et occupe la quatrième place de la Conférence Est. Les sept premiers accèdent aux playoffs. Los Angeles FC est leader à l'Ouest avec 65 points.

Roland Lamah a disputé la dernière demi-heure lors du partage (0-0) de Cincinnati contre Chicago Fire. Cincinnati est douzième et dernier de la Conférence Est après 32 rencontres.