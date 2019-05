Mené 1-0 dimanche à Shenzhen, où le Colombien Harold Preciado (ex-Deportivo Cali) a en effet ouvert la marque à la 24e minute, Dalian Yifang, qui évoluait pourtant à dix depuis l'exclusion de Li Janbin à la 45e, a bénéficié d'un penalty à treize minutes de la fin. Ce qui a permis au Diable Rouge Yannick Carrasco d'égaliser.

Dalian Yifang, dont c'est seulement la deuxième victoire cette saison, après celle à Shandong Luneng (0-1), le club de Marouane Fellaini (qui ne jouait pas), a en effet ensuite marqué un deuxième but via Yupeng He, à la 90e

Dalian Yifang figure à la onzième place du classement de la Super League chinoise qui compte seize clubs, avec dix points.