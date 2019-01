Les Diables jouaient aux quatres coin de l'Europe ce samedi.

ANGLETERRE

Wolverhampton a battu Leicester 4 buts à 3 au terme d'un match riche en rebondissements, samedi, en ouverture de la 23e journée du championnat d'Angleterre. Leander Dendoncker a disputé l'ensemble de la rencontre pour les 'Wolves'.

Dendoncker était titularisé pour la troisième rencontre consécutive (deux en championnat, une FA Cup). Jota (4e) et Bennett (12e) ont rapidement donné un double avantage à Wolverhampton. Leicester a rétabli l'égalité en quatre minutes, grâce à Gray (47e) et à un but contre son camp de Coady (51e). Jota a remis Wolverhampton aux commandes (64e). Worgan a égalisé à trois minutes de la fin (87e). Alors qu'on se dirigeait vers un partage, Jota a offert la victoire à son équipe (90e+3), réalisant un triplé au passage. Les deux équipes se suivent au classement où Wolverhampton, 8e avec

Le Manchester United version Ole Gunnar Solskjaer n'en finit pas de gagner. Les Red Devils ont signé un 7e succès consécutif, un sixième en Premier League, sous les ordres du coach norvégien qui a une nouvelle fois relégué Romelu Lukaku sur le banc avant de le faire monter au jeu à la 83e. Les Mancuniens, privés de Marouane Fellaini en raison d'une blessure au mollet, ont battu Brighton 2-1 et s'isolent provisoirement à la 5e place de Premier League avec 44 points.

Indomptable depuis le départ de José Mourinho, Paul Pogba a ouvert le score sur penalty en faveur de ManU à la 27e minute. Le Français de 25 ans a célébré comme il se doit la naissance de son premier enfant en mimant un père berçant son nourrisson. Avec huit buts en Premier League cette saison, Pogba a égalé son meilleur rendement en championnat dans sa carrière. Avant la pause, Manchester a enfoncé le clou et fait 2-0 via Marcus Rashford (42e). En deuxième période, une jolie reprise de Pascal Gross a permis à Brighton de réduire l'écart (72e) mais n'aura fait que relancer le suspense en fin de match.

Le leader de Premier League Liverpool est entré lui aussi en action sur le coup de 16h. Ni Simon Mignolet ni Divock Origi n'ont participé à la rencontre. En face, Christian Benteke est lui aussi resté sur le banc des remplaçants. Les Reds ont assuré l'essentiel en s'imposant 4-3 face à Crystal Palace mais ont dû cravacher pour ramener les trois points. Dominateurs dès le coup d'envoi, les hommes de Jürgen Klopp se sont fait surprendre sur un superbe contre conclu par Andros Townsend à la 34e minute. Ils ont ensuite renversé la situation via Mohamed Salah (47e) et Roberto Firmino (53e) au retour des vestiaires avant de voir James Tomkins rétablir l'égalité (65e). Mohamed Salah est alors volé au secours des siens en profitant d'une bourde du gardien adverse pour signer son 50e but en Premier League. Malgré l'exlusion de James Milner (89e), Liverpool est parvenu à inscrire un but supplémentaire via Sadio Mane (90e+3) avant d'en subir un troisième par Max Meyer (90e+5). Au classement, les Reds mènent toujours la danse avec 60 points et conservent une marge rassurante sur Manchester City (53 pts) et Tottenham (48 pts), qui comptent un match de moins. Crystal Palace enchaîne une quatrième défaite consécutive et est 14e avec 22 points.

Christian Kabasele a disputé toute la rencontre lors du partage 0-0 de Watford contre Burnley, où Steven Defour est resté sur le banc. Au classement, Watford est 7e avec 33 points alors que Burnley est 16e avec 22 points.

ALLEMAGNE

Benito Raman a permis au Fortuna Düsseldorf de s'imposer 1-2 sur la pelouse d'Augsbourg samedi lors de la 18e journée de Bundesliga. Le petit ailier belge est monté au jeu à la 68e minute et a parfaitement négocié un ballon aérien dans le dos de la défense pour inscrire le but victorieux des siens à la 90e minute. Raman a ainsi marqué son 5e but cette saison, le quatrième en Bundesliga.

Titulaire, Dodi Lukebakio a de son côté mis sa patte dans le but du 0-1 avec une passe décisive pour son équipier Marvin Ducksch (45e). Jonathan Schmid avait entre-temps égalisé en faveur d'Augsbourg et fait douter Düsseldorf (64e). Protagoniste de trois succès consécutifs avant la trêve hivernale, l'équipe de Lukebakio et Raman poursuit sur sa lancée et remonte pas à pas le classement. Düsseldorf occupe actuellement la 13e place de Bundesliga avec 21 points, sept de plus que le premier relégable Stuttgart.

Thorgan Hazard et le Borussia Mönchengladbach étaient eux aussi engagés dans l'après-midi. Le Diable Rouge a disputé toute la rencontre face au Bayer Leverkusen, où l'entraîneur néerlandais Peter Bosz faisait ses débuts. Mönchengladbach s'est imposé 0-1 grâce à un but du Français Alassane Plea (37e) et a renforcé sa troisième place (36 pts). Gladbach compte désormais 6 points de retard sur le leader Dortmund, qui affronte Leipzig (4e) en fin d'après-midi ce samedi.