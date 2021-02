EN FRANCE

Eliot Matazo et Monaco qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de France

L'AS Monaco s'est qualifiée mercredi pour les seizièmes de finale de la Coupe de France de football.

Les Monégasques se sont qualifiés par le plus petit écart à Grenoble (Ligue 2) grâce à un but de Stevan Jovetic (36e, 0-1). Chez les vainqueurs, notre compatriote Eliot Matazo a été titularisé pour la deuxième fois cette saison et est resté 74 minutes sur le terrain. C'est la sixième fois que le jeune milieu de terrain arrivé d'Anderlecht en 2018 obtient des minutes de jeu avec l'équipe du Rocher.

Le FC Toulouse (Ligue 2) a créé la surprise en éliminant les Girondins Bordeaux 0-2. Averti à la 36e, Sébastien Dewaest a disputé tout le match alors que Brecht Dejaegere a été laissé au repos.

Le FC Nantes, qui n'arrête pas de chuter en championnat, s'est incliné face à Lens (2-4). Chez les Canaris, Anthony Limbombe est resté sur le banc et Renaud Emond ne figurait pas dans la sélection. Positif lors du test au coronavirus, Raymond Domenech avait dû céder sa place sur le banc à Patrick Collot.

