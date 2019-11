Marouane Fellaini et Shandong Luneng se sont imposés 2-0 face à Chongqing Lifan dans un match comptant pour la 28e journée du championnat de Chine de football, vendredi.

Mousa Dembélé et Guangzhou R&F ont concédé leur quatorzième défaite à Wuhan Zall (2-1). Quand Fellaini a été remplacé par Haibin Zhou (72e), Shandong menait 1-0 grâce à un but de l'Italien Graziano Pellè (34e). Le Brésilien Roger Guedes a alourdi la marque dans les arrêts de jeu (90e+1). Au classement, Shandong est 4e avec 48 points et ne peut plus décrocher un ticket pour la Ligue des Champions d'Asie. Le troisième Shanghaï SIPG possède 14 points d'avance à deux journée de la fin.

Dembélé a joué toute la rencontre avec Guangzhou R&F, qui a été assommé par un doublé de Liu Yun (2e, 23e). Gui Hong a vite réduit l'écart à la reprise (47e, 2-1) mais les visiteurs n'ont rien pu faire de plus. Ils ont même terminé la rencontre à dix suite à l'exclusion de Li Tixiang (90e). Guangzhou R&F (32 points) est 11e.

Samedi (8h30), Yannick Carrasco et Dalian Yifang (10e, 34 points) accueillent Hebei (13e, 29 points).