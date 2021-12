AUX PAYS-BAS

Loïs Openda buteur

Vitesse a battu Zwolle, 1-0, pour le compte de la 18e journée de championnat des Pays-Bas mardi soir. Loïs Openda a marqué le seul but de la rencontre et offert les trois points aux siens. Vitesse a empoché 3 points précieux pour l'inattendue course au podium dans laquelle le club s'est engagé. C'est l'ancien attaquant brugeois Loïs Openda qui a marqué le but de la victoire pour Vitesse, en début de deuxième période (47e). Servi sur un plateau par Frederiksen, Openda s'en est allé battre le gardien du PEC Zwolle avec assurance après avoir pris de vitesse son défenseur.

Titulaire indiscutable, le jeune Belge a inscrit 5 buts sur ses 4 derniers matchs d'Eredivisie. Grâce à ses performances, Vitesse est 4e avec 33 points, et 1 match de plus que ses concurrents.

Groningen défait à Alkmaar malgré la montée de Ngonge

Groningen s'est incliné par la plus petite marge, 1-0, à l'AZ Alkmaar. Cyril Ngonge a participé à la rencontre en montant au jeu à la 83e minute. Groningen a dû disputer la presque entièreté de la rencontre à 10, après l'exclusion précoce de Kasanwirjo (4e). L'unique but de la rencontre est venu des pieds de Karlsson en début de 2e mi-temps, sur un service de Wijndal. Cyril Ngonge, habituellement titulaire pour le club de Groningue, était sur le banc et a remplacé Duarte à la 83e minute.

Groningen est dans le ventre mou du classement en Eredivisie, en 12e position avec 19 points en 18 matchs.