EN ITALIE

Romelu Lukaku ne marque pas, mais l'Inter prend trois points au Hellas Vérone

L'Inter a pris les trois points mercredi sur le terrain de l'Hellas Vérone, mercredi soir. L'équipe de Romelu Lukaku s'est imposée avec un score de 1-2 et prend provisoirement la tête de la Serie A en attendant le match de l'AC Milan mercredi soir face à la Lazio.

Le match s'est joué en deuxième mi-temps. Martinez (53e) a marqué pour l'Inter, Ilic (63e) a égalisé peu après l'heure de jeu. Grâce à un but de Skriniar (69e), l'Inter est sorti vainqueur. Lukaku a joué tout le match mais est resté muet devant le but.

L'Inter possède 33 points et devance l'AC Milan qui en compte 31.

EN ANGLETERRE

Tottenham écarte Stoke City et se hisse en demi-finales de la Coupe de la Ligue

Tottenham Hotspur s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise de football. Les Spurs, avec Toby Alderweireld sur le banc tout au long du match, ont gagné 1-3 leur quart de finale mercredi à Stoke City (D2).

Bale (22e) a donné l'avance aux Spurs, mais Stoke a égalisé par Thompson (53e). Les troupes de José Mourinho ont fait la différence en fin de rencontre grâce à Davies (70e) et Kane (81e).

Everton et Manchester United se disputeront le dernier billet pour les demi-finales plus tard mercredi prochain.

Mardi, Manchester City s'était qualifié de manière convaincante pour les demi-finales, après sa victoire 1-4 face à Arsenal à l'Emirates Stadium. Kevin De Bruyne était au repos à City. Brentford (D2) a créé la surprise en éliminant Newcastle United (1-0).

Manchester City a remporté les trois dernières éditions de la Coupe de la Ligue.

EN FRANCE

Faes et Foket gagnent avec Reims à Bordeaux, Doku et Rennes battent Metz

Reims s'est imposé 1-3 sur le terrain de Bordeaux, mercredi en match de la 17e journée de Ligue 1. Jérémy Doku s'est imposé avec Rennes par le plus petit écart (1-0) aux dépens de Metz.

Abdelhamid (15e), Dia (18e) et Munetsi (88e) ont marqué les buts rémois. Hwang Ui-jo (73e) a réduit le score en faveur de Bordeaux. Wout Faes et Thomas Foket ont joué tout le match avec les Champenois. Thibault De Smet est demeuré sur le banc.

Grenier (52e) a inscrit le but de la victoire face à Metz. Jérémy Doku a disputé tout le match. Côté messin, Aaron Leya Iseka a cédé sa place à la 66e minute.

Rennes (31 pts) occupe la 4e place provisoire, Reims (17 pts) est quatorzième.

EN ALLEMAGNE

Koen Casteels et Wolfsburg se qualifient pour les 1/8es de finale de la Coupe d'Allemagne

Koen Casteels s'est qualifié avec Wolfsburg pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, mercredi. Les "Wolfs" ont éliminé le club de Sandhausen (D2) en seizièmes de finale sur le score de 4-0.

Wolfsburg était privé de sept joueurs en raison du coronavirus. Mais le club de Bundelsiga n'a pas douté longtemps. Gerhardt (27e), Weghorst (29e) et João Victor (41e) ont fait trembler les filets. Weghorst (90e+1) a fixé le score à 4-0.

Maximilian Arnold, Jérôme Roussillon et William ont été testés positifs au Covid-19. Mercredi, Maxence Lacroix s'est ajouté à la liste. Il a été testé faiblement positif, mais Wolfsburg n'a pris aucun risque et a demandé à Lacroix de s'isoler immédiatement. Maximilian Philipp, Xaver Schlager et Tim Siersleben sont également écartés pour le moment. Ils n'ont pas été testés positifs, mais ont été en contact étroit avec Roussillon et Arnold.

EN TURQUIE

Nacer Chadli perd avec Basaksehir le choc face à Fenerbahçe

Avec son club de Basaksehir Istanbul, Nacer Chadli a perdu le match au sommet de la 14e journée de la Süper Lig turque qui l'opposait à Fenerbahçe. Chadli et ses équipiers ont été battus 4-1.

Tekdemir (6e) a donné l'avantage à Basaksehir, mais juste avant le repos, Fenerbahçe a été égalisé par Sangaré (45e+2). L'équipe locale a fait la différence ensuite grâce à Tisserand (60e), Luiz Gustavo (84e) et Yandas (89e).

Basaksehir a terminé le match à neuf après les exclusions pour une seconde carte jaune de Rafael et Kahveci. Chadli a quitté le terrain neuf minutes avant la fin de la rencontre.

Gaziantep BB a battu Kasimpasa 0-4. Kevin Mirallas a donné l'assist sur le 2e but. Mickaël Tirpan a été remplacé au sein de l'équipe de Kasimpasa après seulement dix minutes.

Le tenant du titre, Basaksehir (15 pts), reste 14e au classement. Gaziantep (24 pts) est quatrième. Alanyaspor (27 pts) est en tête.

AUX PAYS-BAS

Trésor et Willem II font jeu égal avec l'Ajax

Mike Trésor Ndayishimiye et Willem II ont tenu en échec le leader de l'Eredivisie, l'Ajax Amsterdam (1-1), mercredi en match de la 14e journée du championnat des Pays-Bas.

Mike Trésor Ndayishimiye a cédé sa place à la 89e minute. Les Amstellodamois ont rapidement pris les commandes via Antoine (4e). Wriedt (54e) a arraché un point en faveur de Willem II.

L'Ajax (34 pts) reste en tête de l'Eredivisie avec un point de plus que le PSV (33). Willem II est 15e, sur 18, avec 9 points.