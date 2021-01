EN FRANCE

Lyon bat Bordeaux et prend la tête, Jason Denayer victime d'une lésion musculaire

Lyon s'est imposé 2-1 vendredi soir face à Bordeaux (1-1) lors du match d'ouverture de la 22e journée du championnat de France et prend, au moins provisoirement, la tête avec 46 points. Jason Denayer a quitté la pelouse sur blessure (23e). Après un sprint, le Diable Rouge s'est tenu la cuisse droite, s'occasionnant une probable lésion musculaire.

En octobre, Denayer avait déjà été victime d'une blessure au genou, qui l'a obligé à manquer deux semaines de compétition. La liste des blessés s'allonge pour Roberto Martinez. Le coach des Diables Rouges a déjà enregistré les blessures de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel, qui est incertain pour l'Euro.

Lyon a ouvert la marque par Karl Toko Ekambi, qui a bénéficié d'un rebond du ballon sur la cuisse de Laurent Koscielny (32e, 1-0). Bien lancé par Yacine Adli sur le côté droit, Rémi Oudin a centré en retrait pour Samuel Kalu au point de penalty (55e, 1-1).

Cette saison, les Lyonnais n'ont jamais perdu quand ils ont ouvert le score et Bordeaux a toujours perdu après avoir été mené 1-0: la série a continué grâce à Léo Dubois, qui a repris un centre de Maxwell Cornet (90e+2, 2-1).

EN ALLEMAGNE

Stuttgart, avec Orel Mangala, a dominé Mayence (2-0)

Stuttgart a remporté vendredi le match d'ouverture de la 19e journée du championnat d'Allemagne face à Mayence (2-0). Orel Mangala a disputé l'intégralité de la rencontre. Au classement, Stuttgart (25 points) est 10e et Mayence reste 17e (10 points.) La première mi-temps du duel du sud-ouest n'a pas réservé beaucoup d'émotions tant les occasions de but ont été rares. Le tir le plus dangereux a été celui de Stefan Bell, le défenseur de Mayence, dans son propre but (20e). En outre, les blessures dans les deux camps et les nombreuses fautes ont encore ralenti le rythme de la rencontre.

En seconde période, Stuttgart s'est montré plus entreprenant et a ouvert la marque grâce à un coup de tête de Sasa Kalajdzic sur un centre de Borna Sosa (55e, 1-0). En clôturant un effort personnel d'un tir central, Silas Wamangituka a assuré la victoire de Stuttgart (72e, 2-0).

En Turquie, Gaziantep a perdu le choc de la 22e journée face à Galatasaray (1-2). Titulaire chez les perdants, Kevin Mirallas a quitté la pelouse (89e) alors que son équipe était menée 0-2 suite à un doublé de l'ex-Anderlechtois Henry Onyekuru (51e, 79e). Sur penalty par Alexandru Maxim, le club local a réduit l'écart (90e+8, 1-2) mais cela n'a pas empêché Gaziantep d'aligner un troisième match sans victoire et de stagner au classement (35 points, 4e). Galatasaray est 2e avec 42 points, à deux longueurs de Besiktas, qui a joué un match de moins.