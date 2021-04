EN FRANCE

Dimitri Payet porte l'OM vers la victoire à Reims, où Wout Faes a été exclu

Grâce à un très bon Dimitri Payet, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'Olympique de Marseille a signé vendredi une quatrième rencontre de rang sans défaite en s'imposant 1-3 sur la pelouse de Reims dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Titulaire, Wout Faes a été exclu à la 69e alors que Thomas Foket a joué toute la rencontre pour les Rémois. Si les Champenois ont ouvert le score à la 38e via Mbuku, l'OM a répliqué rapidement. Payet a égalisé d'une reprise du droit (41e) avant de délivrer un assist à Milik avant la pause (45e+2). En seconde mi-temps, le milieu de terrain offensif a scellé le succès des siens (77e). Entre-temps, Wout Faes a vu rouge à la 69e, à la suite d'un second jaune, pour un tacle dangereux sur Valentin Rongier (69e). A noter que Thibaut De Smet est resté sur le banc de Reims.

L'OM de Jorge Sampaoli est 5e avec 55 points, devant Lens (53) et Rennes (51). Reims, qui était invaincu depuis neuf matches en Ligue 1, est 11e avec 41 points.

EN ALLEMAGNE

Victoire importante pour Cologne sur le terrain d'Augbsourg

Après avoir battu Leipzig mardi, Cologne a signé une nouvelle victoire à Augsbourg vendredi dans un match comptant pour la 31e journée du championnat d'Allemagne. Sebastiaan Bornauw a joué l'intégralité de la rencontre avec les vainqueurs. Avec ces trois points importants dans la lutte pour le maintien, Cologne est 16e et barragiste avec 29 points, un de moins que Brême (14e) et Bielefeld (15e). Mais les Boucs ne comptent que trois unités de plus que le Hertha Berlin, qui a disputé trois matches de moins. Augsbourg (33 points) est 12e. À la mi-temps, Cologne menait 0-3 et Ondrej Duda a joué un rôle majeur dans cette nette avance avec un doublé (8e, 33e) et en se trouvant à la base de l'action amenant le but de Florian Kainz (23e, 0-2). Augsbourg, qui était apparu complètement absent offensivement et chancelant sur le plan défensif, a mieux entamé la seconde période. Sur un corner mal renvoyé par la défense de Cologne, Robert Gumny a battu Jannes Horn (54e, 1-3). La ligne arrière de Cologne s'est à nouveau montrée fébrile quelques instants plus tard: Horn a glissé en laissant le but ouvert, Bornauw a tenté de bloquer Fredrik Jensen sur la droite mais le Finlandais est passé et de la ligne de fond, a servi Ruben Vargas, qui s'est montré plus rapide que Benno Schmitz (62e, 2-3). Les visités ont continué à causer des soucis à la défense adverse mais sans résultats.

AUX PAYS-BAS

Willem II remporte le choc du bas de classement contre le RKC Waalwijk

Le match d'ouverture de la 30e journée du championnat des Pays-Bas s'est terminé vendredi par la victoire 1-0 de Willem II sur le RKC Waalwijk. L'unique but de la rencontre a été marqué par Vangelis Pavlidis (54e, 1-0) Chez les visités, Tresor Ndayishimiye était titulaire mais a été remplacé à la 78e et Jorn Blondeel, le gardien, était sur le banc comme c'est le cas depuis le 31 janvier. La colonie belge du RKC était bien présente: Thierry Lutonda a joué tout le match, Lennerd Daneels, remplacé par Cyril Ngongé, et Anas Tahiri sont sortis au même moment (70e), Shawn Adewoye et Sebbe Augustijns sont restés sur le banc. Au classement, Waalwijk reste 14e avec 26 points juste devant Willem II, qui ne compte que trois points d'avance sur Venlo 16e et barragiste.