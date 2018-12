Tous les Belges ne profitent pas de la trêve hivernale. Découvrez le condensé de leurs prestations.

EN ITALIE

Radja Nainggolan rejoue avec l'Inter

Ecarté cette semaine pour "raisons disciplinaires" et privé du match contre Naples mercredi, Radja Nainggolan a retrouvé le noyau de l'Inter Milan, qui s'est imposé 0-1 à Empoli samedi lors de la 19e journée de Serie A. Le 'Ninja' a débuté la rencontre sur le banc. Il est monté au jeu à la 57e minute en remplacement de Vecino. Le score était alors de 0-0, Baldé Keita ayant inscrit l'unique but du match à la 72e.

L'Atalanta Bergame et Timothy Castagne sont allés gagner 2-6 sur le terrain de Sassuolo. Castagne a joué tout le match et a reçu un carton jaune à la 16e minute.

Le Chievo Vérone a battu Frosinone 1-0. Sofian Kiyine est monté au jeu à la 69e en remplacement de Filip Djordjevic. Le Verviétois de 21 ans n'est pas resté longtemps sur la pelouse, qu'il a dû quitter à la 77e pour céder sa place à Valter Birsa, 1 minute après le seul but du match inscrit par Emanuele Giaccherini.

Kevin Mirallas était titulaire dans les rangs de la Fiorentina, qui a pris 1 point (0-0) sur le terrain de Genoa. Il a été remplacé par Pjaca à la 83e.

Silvio Proto et Jordan Lukaku sont restés sur le banc de la Lazio, qui a partagé l'enjeu 1-1 face au Torino.

Au classement, l'Inter pointe au 3e rang avec 29 points, à 14 points de la Juventus, qui avait battu la Sampdoria de Dennis Praet plus tôt dans la journée, et à 2 unités de Naples, qui reçoit Bologne samedi soir. La Lazio est 4e (32), l'Atalanta 8e (28), la Fiorentina 10e (26). Le Chievo Vérone reste lanterne rouge avec 8 points, mais se rapproche à 2 longueurs de Frosinone. A noter que les trois derniers seront relégués en Serie B.

Praet s'incline face à un doublé de Ronaldo

La Sampdoria, avec Dennis Praet titulaire comme à son habitude, a perdu son match de la 19e journée de Serie A. Sur le terrain de la Juventus, les Génois se sont inclinés (2-1) samedi à Turin. Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé pour la Vieille Dame, a ouvert le score dès la 2e minute d'un tir du droit à l'entrée du grand rectangle. Peu après la demi-heure de jeu, Fabio Quagliarella a remis les deux équipes à égalité sur penalty (33e). Buteur lors de neuf rencontres de rang, l'attaquant italien a égalé la série du Français David Trezeguet, auteur de pareille performance en 2005 sous le maillot de la Juventus.

En seconde période, Ronaldo a donné la victoire aux siens sur un nouveau coup de pied de réparation, tiré en force au milieu de la cage adverse (65e).

Au classement, les troupes de Massimiliano Allegri prennent provisoirement 12 points d'avance sur leur plus proche concurrent, Naples. Le club de Dries Mertens accueille Bologne (18e) samedi (20h30). La Sampdoria est 5e avec 29 points.

EN ECOSSE

Le Celtic, avec Boyata, perd son premier Old Firm contre les Rangers depuis 2012

L'Old Firm, duel de Glasgow entre les Rangers et le Celtic, est toujours le moment le plus attendu de la saison en Premiership écossaise. Battus au Celtic Park (1-0) début septembre, les Rangers ont pris leur revanche samedi (1-0) lors de la 21e journée de championnat. Les 'Light Blues' n'avaient plus gagné ce derby glasgovien depuis le 25 mars 2012, soit une série de 15 matches. Les Rangers, entraînés par le légendaire Steven Gerrard, ancien joueur de Liverpool, ont marqué l'unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu. Ryan Jack a vu son tir, dévié par un défenseur des Bhoys, terminer sa course au fond des filets de Craig Gordon.

Globalement dominateurs, avec 7 tirs cadrés contre un seul pour le Celtic, les Rangers décrochent donc un succès attendu par tous leurs supporters depuis 2012. Relégués en D4 écossaise au terme de la saison 2012-2013 suite à des problèmes financiers, les Rangers sont depuis lors revenus en D1. Ils sont maintenant à égalité de points avec le Celtic au sommet du championnat (42) mais les Bhoys de Deryck Boyata, qui a joué l'intégralité de la rencontre au Ibrox Stadium, comptent un match de moins.