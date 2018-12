Belges à l'étranger: Naples vainqueur grâce à un assist de Mertens, De Bruyne marque encore un but incroyable! (VIDEOS)

Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Solskjaer réussit ses débuts avec Man Utd, sans Lukaku et avec Fellaini en fin de match

Premier match à la tête de Manchester United et première victoire pour Ole Gunnar Solskjaer samedi à l'occasion de la 18e journée de Premier League. Le nouveau coach des Red Devils a vu son équipe s'imposer de manière autoritaire 1-5 face à Cardiff. Absent pour raisons personnelles, Romelu Lukaku n'a pas participé à la rencontre alors que Marouane Fellaini est monté au jeu à la 87e minute.

Pour cette première rencontre après le départ de José Mourinho, démis de son poste de T1 en semaine, les Mancuniens ont dominé leurs adversaires avec de nombreuses occasions et quatre buts.

Le festival a débuté dès la 3e minute avec un coup franc de Marcus Rashford. Juste avant la demi-heure, une frappe lointaine d'Ander Herrera a permis aux Red Devils de mener 0-2 (29e). Victor Camarasa a ensuite réduit l'écart sur penalty à la 38e mais Anthony Martial a rapidement permis aux siens de reprendre une avance de deux buts sur une superbe action collective (41e). En deuxième période, Manchester United s'est offert un quatrième but sur un penalty procuré et transformé par Jesse Lingard (57e). Le jeune anglais s'est également chargé d'inscrire le 5e et dernier but des siens (90e).

Battus 3-1 par Liverpool la semaine dernière, les Mancuniens tentent de tourner la page et repartent de l'avant sous les ordres de l'ancienne gloire du club. Ils sont actuellement sixièmes de Premier League avec 29 points, huit points derrière Arsenal (5e) et 19 derrière le leader Liverpool.





De Bruyne marque encore mais perd contre Crystal Palace

Déjà buteur face à Leicester en League Cup cette semaine, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois marqué ce samedi à l'occasion de la 18e journée de Premier League. Monté à l'heure de jeu, le Diable rouge n'a toutefois pas pu éviter la défaite de son équipe 2-3 contre Crystal Palace. Revenu depuis peu d'une blessure au genou, Kevin De Bruyne était le seul Belge présent dans cette rencontre puisque Vincent Kompany ne figurait pas sur la feuille de match et Christian Benteke est toujours blessé.

Les choses avaient pourtant bien commencé dans cette rencontre pour la bande à Pep Guardiola qui menait déjà 1-0 après 27 minutes grâce à Ilkay Gündogan. Largement dominateurs au niveau de la possession, les Citizens se sont fait prendre à défaut sur les rares offensives des Eagles. Ceux-ci ont égalisé sur une frappe croisée de Jeffrey Schlupp (33e) juste avant de prendre l'avantage sur une reprise de volée magistrale d'Andros Townsend (35e). L'ancien anderlechtois Luka Milivojevic a inscrit le but du 1-3 (51e). Dans la dernière demi-heure, les Skyblues ont accentuer leur pression et réduit l'écart grâce à un centre-tir en lucarne de Kevin De Bruyne (85e).

Au classement, Manchester City, 44 points, réalise un nouveau faux pas après sa défaite de début décembre contre Chelsea et est deuxième avec quatre points de retard sur le leader Liverpool. Crystal Palace grimpe pour sa part à la 14e place avec 18 pts





Chelsea également battu

Autre grosse cylindrée engagée dans l'après-midi, Chelsea s'est lui aussi fait piéger par Leicester City, vainqueur 0-1. Un but de Jamie Vardy a suffi aux Foxes pour s'imposer face aux Blues d'Eden Hazard, présent toute la rencontre. Au classement, les Blues restent quatrièmes avec 37 points.

D'autres Belges étaient engagés sur les pelouses anglaises ce samedi. Isaac Mbenza était titulaire et a joué 81 minutes lors de la défaite de Huddersfield 1-3 contre Southampton. Un match dans lequel Laurent Depoitre n'est pas monté au jeu. Christian Kabasele a lui joué toute la rencontre lors du succès 0-2 de Waford contre West Ham. Enfin, Denis Odoi était une nouvelle fois titulaire avec la lanterne rouge Fulham, protagoniste d'un partage 0-0 à Newcastle.

Au classement, Watford est 6e (27 pts), Huddersfield 19e (10 pts) et Fulham dernier avec 10 points.





EN ITALIE

Nainggolan et l'Inter rejoints dans les arrêts de jeu par le Chievo de Kiyine

L'Inter Milan s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu et a partagé 1-1 face à la lanterne rouge, le Chievo Vérone, samedi lors de la 17e journée de Serie A. Radja Nainggolan a joué 67 minutes alors que Sofian Kiyine, titularisé pour la 3e fois de la saison, a été remplacé à la pause.

Les 'Nerazzurri' avaient pris l'avantage en première période et pensaient avoir fait la différence grâce à un but du Croate Ivan Perisic (39e). Mais la douche froide pour les Interistes est arrivée à la 90e+1 sur un but de l'éternel Sergio Pelissier, 39 ans.

Malgré ce faux pas, l'Inter reste à la troisième place avec 33 points, huit de moins que Naples, et treize de moins que la Juventus qui doit encore affronter la Roma samedi soir.

Le Chievo (pénalisé de 3 points en début de championnat) enregistre pour sa part un 6e partage consécutif mais reste dernier avec cinq petits points.





Naples vainqueur grâce à un assist de Mertens, Praet et la Samp grimpent à la 6e place

Naples s'est imposé par le plus petit écart 1-0 face à la Spal samedi après-midi lors de la 17e journée de Serie A. Dries Mertens a botté le corner repris de la tête par Raul Albiol qui a permis aux Napolitains de l'emporter et de revenir provisoirement à cinq points de la Juventus, engagée samedi soir face à la Roma (20h30). Il s'agit du 5e assist de la saison pour Mertens, remplacé à la 83e minute.

Kevin Mirallas a pour sa part joué une heure lors du succès 0-1 de la Fiorentina face à l'AC Milan. Le Diable rouge a quitté la pelouse à la 62e avant le but décisif de Federico Chiesa (73e) qui fait grimper les Florentins à la 7e place à deux points du cinquième rang occupé par Milan (27 points).

La Sampdoria de Dennis Praet est parvenue à se caler entre ces deux équipes au sixième rang grâce au succès des 'Blucerchiati' 2-4 contre Empoli. Le Diable rouge a disputé toute la rencontre.

Toujours dans la première partie de tableau, l'Atalanta de Timothy Castagne s'est inclinée 3-1 contre le Genoa du Polonais Krzystof Piatek, auteur d'un doublé pour renforcer sa première place au classement des buteurs. Resté sur le banc, Castagne n'a plus débuté une rencontre de championnat depuis le 7 octobre. En face, Stéphane Omeonga a lui aussi dû ronger son frein. L'Atalanta, qui a terminé le match à 10, est 9e de Serie A avec 24 unités. Le Genoa est 13e avec 19 points.