La fin de saison est proche. Les tableaux du Big Five européen se clôturent ce week-end pour mettre fin aux derniers suspenses. Cela concerne le titre en Espagne et en France, la course à l’Europe un peu partout, mais également le maintien.

Et dans cette terrible épreuve, plusieurs Belges sont malheureusement déjà fixés sur leur sort alors que d’autres jouent leur avenir ce week-end. Ils seront dans tous les cas plus nombreux dans le camp des relégués que dans celui des promus...