Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Batshuayi buteur

Chelsea affronte en ce moment Hull City ce samedi soir en FA Cup. Titulaire, Michy Batshuayi a saisi sa chance en ouvrant le score dès la 6e.

Praet à l'origine du but qui qualifie Leicester en 8e de finale de la Cup

Leicester, avec Dennis Praet aligné toute la rencontre, s'est qualifié pour les 8e de finale de la FA Cup en battant Brentford (D2) 0-1, samedi.

Praet est à l'origine du but des 'Foxes': d'une longue transversale, le Diable Rouge a trouvé Justin sur le flanc droit. Ce dernier a centré au second poteau pour Iheanacho, lequel a inscrit l'unique but de la rencontre (4e).

Youri Tielemans est resté sur le banc tout le match.

Tottenham, avec Alderweireld, contraint au replay par Southampton

Tottenham, avec Toby Alderweireld aligné toute la rencontre, s'est fait rejoindre par Southampton dans les dernières minutes de jeu (1-1), samedi, en 16e de finale de la FA Cup. Ce qui signifie que les deux équipes vont devoir rejouer la rencontre, sur la pelouse de Tottenham cette fois.

Tottenham a ouvert le score grâce à une frappe croisée de Son (58e). Boufal a égalisé à 3 minutes du terme d'un tir dans la lucarne sur un assist d'Ings.

Jan Vertonghen est resté tout le match sur le banc.

EN ALLEMAGNE

Lukebakio offre la victoire à l'Herta Berlin en fin de rencontre face à Casteels

Dodi Lukebakio a offert la victoire (1-2) à l'Herta Berlin sur la pelouse de Wolfsburg en trompant Koen Casteels de la tête en toute fin de rencontre, samedi, lors de la 19e journée du championnat d'Allemagne.

Wolfsburg avait pris l'avantage par Mehmedi à la 68e minute. L'Herta Berlin a égalisé à la 74e grâce à Torunarigha. A la 90e, un centre de la droite était prolongé de la tête par Klunter, Lukebakio surgissait au petit rectangle et lobait Casteels de la tête.

C'est le cinquième but de la saison en championnat de Lukebakio. L'Herta Berlin (22 points) est treizième de la Bundesliga. Wolfsburg, dont c'est la troisième défaite de rang, est dixième avec 24 points.