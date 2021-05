EN ALLEMAGNE

Boyata ouvre son compteur

Dedryck Boyata a profité de la 33e journée de Bundesliga (sur 34) et du déplacement du Hertha Berlin à Schalke 04 pour débloquer son compteur but cette saison. Si les joueurs de Schalke avaient ouvert le score en début de rencontre via Amine Harit, c'est le Diable rouge qui relancé le Hertha en égalisant de la tête à la 18e. Finalement, les Berlinois s'imposeront 1-2 grâce à un but de Ngankam à la 74e.

On notera que Dodi Lukebakio a été moins à la fête du côté du Hertha. Monté au jeu à la 58e, le Belge a été averti une première fois à la 67e et a reçu un second bristol jaune à la 89e.

Au classement, Schalke était déjà condamné à la relégation. Quant aux Berlinois, cette victoire est capitale car elle leur permet de prendre trois points d'avance sur Bielefeld, 16e et barragiste.